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Поможет обнаружить ракеты. Германия передала Украине радиолокационную систему

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Пятница 21 октября 2022 17:33
Поможет обнаружить ракеты. Германия передала Украине радиолокационную систему Фото: Германия начала поставлять в Украину радиолокационные системы TRML-4D (скриншот)
Автор: Иван Носальский

Германия передала Украине первую из четырех обещанных радиолокационных систем TRML-4D. Они необходимы для обнаружения вражеских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Компания Hensoldt, которая является поставщиком РЛС, планирует передать Украине все четыре системы в рекордно короткие сроки.

Стоит заметить, что TRML-4D может обнаруживать, сопровождать и классифицировать разные типы воздушных целей, в частности большое количество разновидностей крылатых ракет.

Система может сопровождать до полторы тысячи разных целей на расстоянии до 250 километров. При этом максимальная высота обнаружения составляет 30 километров.

Напомним, ранее стало известно, что Германия начала поставки в Украину новейших систем ПВО IRIS-T. ВСУ уже получили одну из четырех обещанных ЗРК.

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