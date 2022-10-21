Поможет обнаружить ракеты. Германия передала Украине радиолокационную систему

Фото: Германия начала поставлять в Украину радиолокационные системы TRML-4D (скриншот)

Германия передала Украине первую из четырех обещанных радиолокационных систем TRML-4D. Они необходимы для обнаружения вражеских ракет.

Компания Hensoldt, которая является поставщиком РЛС, планирует передать Украине все четыре системы в рекордно короткие сроки. Стоит заметить, что TRML-4D может обнаруживать, сопровождать и классифицировать разные типы воздушных целей, в частности большое количество разновидностей крылатых ракет. Система может сопровождать до полторы тысячи разных целей на расстоянии до 250 километров. При этом максимальная высота обнаружения составляет 30 километров.