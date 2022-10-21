Украинскими ударами ликвидированы 10 инструкторов из Ирана, - KAN
В результате ударов украинских сил ликвидированы 10 военных инструкторов из Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post, которое цитирует израильский телеканал KAN News.
В частности, KAN News со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщает, что на прошлой неделе в результате ударов погибли 10 иранских инструкторов, которые в оккупированном Крыму обучали россиян управлять дронами-камикадзе.
До этого украинская сторона заявляла, что инструкторы из Ирана присутствуют на оккупированных территориях.
Напомним, накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что Вооруженные силы Украины дважды наносили удары по иранским военным в оккупированном Крыму.
До этого США подтвердили, что Россия применяет именно иранские дроны для ударов по Украине. И инструкторы из этой страны обучали россиян на полуострове.
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