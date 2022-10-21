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Украинскими ударами ликвидированы 10 инструкторов из Ирана, - KAN

Новина українською →
Крым, Пятница 21 октября 2022 19:17
Украинскими ударами ликвидированы 10 инструкторов из Ирана, - KAN Фото: инструкторы из Ирана обучали россиян управлять дронми (скриншот видео)
Автор: Сергей Новиков

В результате ударов украинских сил ликвидированы 10 военных инструкторов из Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post, которое цитирует израильский телеканал KAN News.

В частности, KAN News со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщает, что на прошлой неделе в результате ударов погибли 10 иранских инструкторов, которые в оккупированном Крыму обучали россиян управлять дронами-камикадзе.

До этого украинская сторона заявляла, что инструкторы из Ирана присутствуют на оккупированных территориях.

Напомним, накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что Вооруженные силы Украины дважды наносили удары по иранским военным в оккупированном Крыму.

До этого США подтвердили, что Россия применяет именно иранские дроны для ударов по Украине. И инструкторы из этой страны обучали россиян на полуострове.

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