ВСУ уничтожили еще шесть танков и сотню оккупантов: новые потери России
Фото: ВСУ за сутки уничтожили еще шесть танков и сотню оккупантов (Getty Images)
Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще сотню оккупантов. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 66750 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Общие боевые потери противника на 21 октября ориентировочно составили:
- личного состава - около 66750 (+100);
- танков - 2573 (+6);
- боевых бронированных машин - 5258 (+3);
- артиллерийских систем - 1648 (+2);
- РСЗО - 372 (+0);
- средства ПВО - 189 (+0);
- самолетов - 269 (+0);
- вертолетов - 243 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1325 (+14);
- крылатые ракеты - 329 (+0);
- корабли/катера - 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 4006 (+1);
- специальная техника - 147 (+0).
Напомним, Вооруженные силы на юге Украины уничтожили контрольно-наблюдательный пункт оккупантов и два склада с боеприпасами.
Также сообщалось, что РФ перебросила в Херсонскую область две тысячи российских мобилизованных. Тем самым командование оккупантов пытается пополнить потери и усилить подразделения на линии столкновения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.