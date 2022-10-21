ВСУ уничтожили еще шесть танков и сотню оккупантов: новые потери России

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще сотню оккупантов. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 66750 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Напомним, Вооруженные силы на юге Украины уничтожили контрольно-наблюдательный пункт оккупантов и два склада с боеприпасами.

Также сообщалось, что РФ перебросила в Херсонскую область две тысячи российских мобилизованных. Тем самым командование оккупантов пытается пополнить потери и усилить подразделения на линии столкновения.

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