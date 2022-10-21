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СБУ расследует помощь Ирана России "Шахедами" и ракетами

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Пятница 21 октября 2022 12:16
СБУ расследует помощь Ирана России "Шахедами" и ракетами Фото: СБУ открыло производство по помощи Ирана России "шахедами" и ракетами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по поставкам иранских дронов-камикадзе, а также ракет в Россию. Будет устанавливать всех причастных к помощи стране-оккупанту.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Следователи СБУ приступили к уголовному производству, которое должно установить всех причастных к поставке в Россию иранских дронов "Shahed-136" и "Mohajer-6", а также баллистических ракет малой дальности "Fateh-110" и "Zolfaghar", - пишет пресс-служба СБУ.

Согласно данным следствия, есть все основания утверждать, что Иран и его оборонно-промышленный комплекс намеренно помогает России в войне против Украины.

В ходе расследования будут устанавливаться:

  • имена всех причастных к помощи России лиц и их дальнейшее привлечение к ответственности;
  • способы и маршруты перевозки вооружений

"Тот, кто помогает России обстреливать мирные украинские города и села, должен также понести ответственность за военные преступления. Ведь нельзя сознательно продавать маньяку наточенный нож, а потом удивляться, что он убивает людей. Поэтому украинские правоохранительные органы дают юридическую оценку такой помощи нашему врагу", - заявил и.о. главы СБУ Василий Малюк.

Малюк добавил, что, несмотря на попытки России замаскировать "Шахеды" под "Герани", СБУ докажет их иранское происхождение, в частности, и с помощью экспертиз.

Согласно ч. 1 ст. 111-2 УК Украины, всем пособникам государства агрессора грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Белого дома, иранские военные прибыли в Крым для помощи россиянам с дронами.

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