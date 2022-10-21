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Украина может рассчитывать на 18 млрд евро от ЕС в следующем году, - Еврокомиссия

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Брюссель, Пятница 21 октября 2022 16:50
Украина может рассчитывать на 18 млрд евро от ЕС в следующем году, - Еврокомиссия Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

На саммите Евросоюза министрам финансов стран-участниц поручили разработать механизм выделения Украине не менее 18 млрд евро в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По ее словам, Украина просит обеспечить финансирование в размере около 3-4 млрд евро в месяц, чтобы иметь достаточно ресурсов для базовых нужд. Причем эти деньги в совокупности должны обеспечить США, Евросоюз и финансовые институции.

"Так что дискуссия была о 1,5 млрд евро в месяц для Украины, которые профинансирует Евросоюз. Это дает общую сумму 18 млрд евро на следующий год - объем, на который Украина может положиться", - отметила фон дер Ляйен.

Она также уточнила, что министрам финансам стран ЕС поручили разработать соответствующий механизм.

"Но также важно дать сигнал Украине, что мы хорошо знаем, насколько важен этот надежный поток дохода", - добавила президент Еврокомиссии.

Напомним, только на днях Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза. Это первая часть из пакета на 5 млрд евро, который в свою очередь является частью общего пакета на 9 млрд евро, о котором было объявлено еще весной.

Кроме того, Брюссель выделил еще 500 млн евро безвозвратной помощи, а также согласовал начало тренировочной миссии для украинских военных.

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Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
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