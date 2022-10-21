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Свои же в подвале закрыли. Военный РФ рассказал о "пленении" солдатами "ДНР", - ГУР

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Киев, Пятница 21 октября 2022 18:42
Свои же в подвале закрыли. Военный РФ рассказал о "пленении" солдатами "ДНР", - ГУР Фото: военный РФ рассказал о "пленении" солдатами "ДНР" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Военный РФ рассказал о вымогательстве средств с родственников сослуживца, которого взяли в "плен" бойцы "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"Он уже и в плену побывал. Та там такая история. Пошел в город за самогонкой. Свои же по башке долбанули ему и в подвале закрыли, и матери его фотографии отослали, ну не матери, а теще и жене. Связали его и требовали денег. Типа он в плену. Это были ДНРовцы. А потом выяснилось, что он действующий военный. Жена мне его звонила и тут мы тоже туда ездили, потом выбили его через начальство и привезли", - говорится в радиоперехвате.

Ранее военный РФ рассказал, что его подразделение может попасть в окружение украинских военных, однако спастись можно, если переплыть через Днепр.

Также стало известно, что российский оккупант рассказал о серьезных потерях на Херсонском направлении и заявил о желании скрыться с поля боя.

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