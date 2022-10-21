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Россия планирует мобилизировать работников ЗАЭС, которые заключат контракт с "Росатомом"

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Пятница 21 октября 2022 14:43
Россия планирует мобилизировать работников ЗАЭС, которые заключат контракт с "Росатомом" Фото: Россия планирует мобилизировать работников ЗАЭС, заключающих контракт с "Росатомом" (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская Федерация намерена мобилизировать в ряды оккупационной армии работников Запорожской АЭС, которые подпишут контракт с "Росатомом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Украины с 20 октября.

Согласно ему в регионе планируют начать "временную мобилизацию", которая предполагает то, что каждое предприятие должно выполнить план по мобилизованным.

Так, россияне уже формируют списки работников Запорожской АЭС, которые подписали контракт с российским предприятием для дальнейшей мобилизации.

Напомним, 5 октября Путин своим указом поручил "передать ЗАЭС под управление России".

После этого в МИД Украины отметили, что такой указ российского диктатора ничтожен.

В РФ также создали так называемое "федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС" и поручили назначить "гендиректора" станции.

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