Россия планирует мобилизировать работников ЗАЭС, которые заключат контракт с "Росатомом"

Российская Федерация намерена мобилизировать в ряды оккупационной армии работников Запорожской АЭС, которые подпишут контракт с "Росатомом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Украины с 20 октября.

Согласно ему в регионе планируют начать "временную мобилизацию", которая предполагает то, что каждое предприятие должно выполнить план по мобилизованным.

Так, россияне уже формируют списки работников Запорожской АЭС, которые подписали контракт с российским предприятием для дальнейшей мобилизации.