Усик – Фьюри. Что нужно знать о битве чемпионов в хевивейте

Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Время начала поединка будет определено вскоре. Обладатель чемпионских поясов WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе Усик встретится с чемпионом по версии WBC Фьюри. Победитель станет первым за более чем два десятилетия абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Прогноз букмекеров на бой Усик – Фьюри

Пока фаворитом противостояния эксперты считают "Цыганского Короля". На победу британца специалисты букмекерской конторы Favbet выставили небольшой коэффициент 1,60. Вероятный успех украинского чемпиона оценили баллом 2,40. На редкий в боксе ничейный результат можно поставить с солидным кэфом 18,00.

Патриотическая ставка с досрочной победой Усика предложена с перспективным коэффициентом 7,10. Любители же острых ощущений могут заложиться на завершение боя в конкретном раунде. К примеру, победа любого из боксеров в пятом увеличит потенциальный выигрыш в 21 раз, а на окончание поединка в третьем раунде кэф 65,00.

Главные события перед боем Усик – Фьюри

16 ноября в Лондоне прошла совместная пресс-конференция обоих чемпионов. Они объявили, что поединок состоится 17 февраля, а также поупражнялись в острых словах в адрес друг друга. Битва взглядов Усика и Фьюри едва не закончилась потасовкой.

Команда Фьюри потребовала переноса поединка на 2024 год. Мотивом к такому шагу стало состояние британского боксера после встречи с Нганну. По словам окружения Фьюри, он потратит больше времени на восстановление и подготовку к новому бою.

В конце октября "Цыганский Король" провел тяжелый поединок против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Британец побывал в нокдауне и смог победить бойца смешанных искусств только по решению судей. Сам же получил серьезные повреждения.

Именитый промоутер Боб Арум впоследствии раскрыл финансовые детали боя. Как оказалось, чемпионы не будут делить гонорарный фонд. Хитрые аравийские функционеры согласовали сумму призовых Усика и Фьюри отдельно с каждым из боксеров.

В сентябре Усик и Фьюри согласовали поединок за абсолют в хевивейте. Бой между украинцем-чемпионом и британским боксером с титулом WBC окончательной даты не получил. Рабочими вариантами были 23 декабря и январь 2024 года.

Послужной список Усика и Фьюри

Украинский чемпион провел на профи-ринге 21 поединок. В них Усик только побеждал, в том числе 14 раз нокаутом. Пояса WBA, WBO, IBF, IBO он завоевал после первой победы над Энтони Джошуа, а вакантный титул The Ring забрал после второй. В августе украинец нокаутировал британца Даниэля Дюбуа.

Непобедим в профессионалах и "Цыганский Король". Фьюри провел 35 поединков, 34 из которых завершил победами (24 нокаута). Первый бой против американского боксера Деонтея Уайлдера британец свел вничью. Осенью 2015 года он фактически завершил карьеру Владимира Кличко победой по очкам, отобрав все титулы украинца.