Усик – Фьюри. Организатор битвы чемпионов показал уникальный пояс для победителя

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх презентовал специальный пояс для будущего абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Он определится в поединке Александра Усика из Украины и британца Тайсона Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram функционера .

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Этот пояс будет ждать Фьюри либо Усика. Сделан специально для этого поединка. Впервые 4 пояса будут на кону в одном поединке за абсолюта. Бой века", – написал Аль аш-Шейх.

Трофей для победителя противостояния исполнен в стилистике UFC. В центре размещена большая надпись Undisputed – "бесспорный". Рядом меньшими буквами написано "чемпион мира в хевивейте".

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы станет первым боксером с таким титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге.