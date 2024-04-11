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Усик – Фьюри. Битва чемпионов получила официальный саундтрек

Эр-Рияд, Четверг 11 апреля 2024 12:58
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Усик – Фьюри. Битва чемпионов получила официальный саундтрек Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри готовятся к бою 18 мая (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы грядущего поединка британца Тайсона Фьюри против украинского боксера Александра Усика за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте презентовали официальную песню боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Queensberry Promotions.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Композиция Can't lose this fight стала слоганом для обоих боксеров. В то же время с треком вышел и анимационный клип. Видео обыграло подготовку Фьюри и Усика к бою, где они проходят весь путь к появлению в ринге. Британец и украинец подписывают контракт, тренируются в лагерях, а затем выходят друг против друга в шоу Ring of Fire.

Песню написала британская группа New Hope Club. Это поп-трио сформировалось в 2015 году. Дебютный альбом коллектива, вышедший в феврале 2020-го, добрался до 7-го места UK Albums Chart.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы станет первым боксером с таким титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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