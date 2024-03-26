Усик – Фьюри. Скандальный британец возобновил спарринги перед битвой чемпионов

Британский боксер вернулся в тренировочные бои после повреждения, что заставило перенести поединок за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте против украинца Александра Усика.

Об этом заявил боксер Кевин Лерена, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсмена .

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Тяжеловес из ЮАР Лерена опубликовал фото со спарринга против "Цыганского Короля". Бывший обладатель второстепенных титулов присоединился к тренировочному лагерю Фьюри, чтобы тот подготовился к противостоянию с Усиком. Спарринг-партнер британца уже "не может дождаться" его победы в мае.

"Работаю с чемпионом мира по версии WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри. Качество – настоящее, а железо точит железо. Иметь возможность развиваться и расти в такой среде – бесценно", – написал Лерена.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы станет первым боксером с таким титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге.