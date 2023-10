Фьюри с трудом победил Нганну: обзор боксерского поединка

Тайсон Фьюри из Великобритании вышел на ринг против экс-чемпиона UFC из Камеруна Франсиса Нганну. Африканец дебютировал в боксе.

На боксе присутствовал Александр Усик, у которого намечен бой с Тайсоном Фьюри.

В первом раунде боксеры прицеливались друг к другу. Нганну напугал Тайсона неожиданной атакой. Во втором раунде Тайсон удивился реакции камерунца, ведь на каждый удар дебютант реагировал.

В третьем раунде Нганну пробил Фьюри в голову, после того он упал. Судья отсчитал нокдаун, Фьюри поднялся и продолжил бой.

Видео удара:

В четвертом раунде Фьюри пришел в себя и продолжил поединок.

В пятом и шестом раундах спортсмены осторожно боксировали. Лишь в седьмом раунде прошел удар в Нганну и случился эпизод толкотни по правилам ММА

До десятого раунда спортсмены дрались с близкого и дальнего расстояния. Судьи подсчитали оценки: со счетом 96 - 93 победил Тайсон Фьюри

Видео награждения Тайсона Фьюри

Tyson Fury WINS by SPLIT DECISION



Should @Francis_Ngannou have gotten the decision? #FuryNgannou pic.twitter.com/a7kF6AqnnZ