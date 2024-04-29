Усик – Фьюри. Бывший объединенный чемпион озвучил рецепт победы для украинца

Американец Энди Руис подсказал украинскому боксеру Александру Усику путь к победе над британцем Тайсоном Фьюри в предстоящем поединке за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iFL TV .

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Я думаю, что если Усик будет выбрасывать комбинации, придерживаться плана на бой, не позволит Тайсону Фьюри боксировать с ним или делать что-то подобное, то он может победить. Но если Фьюри возьмет темп и поединок под контроль, то это будет достаточно опасно для Усика", – рассказал Руис.

Американский боксер мексиканского происхождения в 2019 году был чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после победы над Энтони Джошуа. Британец вернул титулы после боя-реванша, а затем дважды уступил Усику и открыл путь к поединку украинского чемпиона против "Цыганского Короля".

Что известно о бое Усик – Фьюри

Битва чемпионов определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель поединка станет первым боксером с этим титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец после двух побед над британцем Джошуа собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. Тем временем "Цыганский Король" еще с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительный бой примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри осенью едва одолел Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге. Третий срыв поединка обойдется виновнику в 10 млн долларов.