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Усик – Фьюри. Украинец отобрал пять спарринг-партнеров перед битвой чемпионов

Вторник 16 января 2024 16:55
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Усик – Фьюри. Украинец отобрал пять спарринг-партнеров перед битвой чемпионов Фото: Александр Усик готовится к бою против британца (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Александр Усик собрал пятерку бойцов, помогающих готовиться к противостоянию за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте с Тайсоном Фьюри из Соединенного Королевства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ready to Fight.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Усик пригласил в свой лагерь 5 боксеров, собрав целый "интернациональный легион". Спарринг-партнерами украинца стали сербский боксер Санель Хасанович, немец Эммануэль Одиасе, украинский боксер Владимир Кацук, поляк Мариуш Вах и британский боксер Даррен Шили. Одиасе и Вах помогали чемпиону готовиться к предыдущим поединкам.

Ранее команда Усика приступила к поискам спарринг-партнеров для украинца. В сети появился список требований к потенциальным участникам лагеря чемпиона. Идеальный соперник Усика на тренировках должен быть максимально похож на Фьюри.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них – обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.

К слову, ранее Джошуа и Нганну договорились о поединке весной 2024 года.

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