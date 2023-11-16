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Бой Усика и Фьюри состоится в следующем году: названа дата

Рияд, Четверг 16 ноября 2023 20:42
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Бой Усика и Фьюри состоится в следующем году: названа дата Фото: боксеры Александр Усик и Тайсон Фьюри (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Боксерский поединок украинца Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира состоится в январе 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по организации боя.

Согласно постеру, который показали на пресс-конференции, бой состоится 17 января 2024 года в Рияде (Саудовская Аравия).

Стоит заметить, что изначально поединок хотели провести 23 декабря. Но его перенесли на более позднюю дату, поскольку Тайсону Фьюри необходимо восстановиться после боя с Френсисом Нганну. Он прошел в конце октября.

Победитель поединка станет первым за многие годы абсолютным чемпионом в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

Что предшествовало

Напомним, украинский и британский спортсмены согласовали проведение боя только в сентябре. Тогда они подписали соответствующие контракты.

Предварительно поединок назначили на 23 декабря. Но это было до боя Фьюри с Нганну. После боя команда британца начала настаивать на том, чтобы перенести поединок с Усиком на 2024 год.

Самого украинца такая новость не расстроила. Он отмечал, что перенос позволит ему лучше подготовиться к битве.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс Саудовская Аравия
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