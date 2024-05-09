"Трудная работа сделана". Усик завершил лагерь перед боем с Фьюри: красноречивое фото

Украинский боксер Александр Усик закрыл тренировочный лагерь перед поединком за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против британца Тайсона Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсмена .

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Трудная работа сделана", – написал Усик в соцсети, добавив фотографию в ринге после, очевидно, последней насыщенной тренировки.

После двух сорванных дат объединительного поединка тренировочный лагерь украинца начался в марте. Усик готовился к бою против Фьюри в Испании. Там чемпион набирал оптимальные кондиции и спарринговал с боксерами с похожими на "Цыганского Короля" габаритами.

Что известно о бое Усик – Фьюри

В конце апреля объединительный поединок получил транслятора в Украине. Права на показ битвы чемпионов получила платформа MEGOGO. Просмотр боя Усика против Фьюри будет платным.

Промоутер украинского боксера Александр Красюк подверг сомнению проведение второго поединка с британцем. По его мнению, Фьюри после поражения не решится на еще одно сражение против Усика. Впрочем, срыв поединка возможен после победы.

Организаторы поединка подстраховались и нашли резервиста на случай нового отказа британца. Усик в любом случае выйдет в ринг 18 мая. Его соперником при таком развитии событий станет обязательный претендент на пояс IBF Филип Хргович из Хорватии.