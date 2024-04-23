Усик – Фьюри. Организаторы подыскали резервиста на случай нового отказа британца

В случае третьего срыва поединка за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри последнего заменит обязательный претендент по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene .

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Если "Цыганский Король" откажется от поединка, то его заменит Филип Хргович. Хорват идет на первой строчке рейтинга IBF и еще летом 2022 года завоевал титул обязательного претендента на чемпионский бой. Пока он готовится к другому поединка.

"Обязательный претендент на титул IBF Хргович станет запасным, если Фьюри снимется с боя по какой-либо причине. Сейчас он готовится к встрече с Даниелем Дюбуа 1 июня, но будет готов подраться с Усиком в мае. Таково было одно из наших условий", – рассказал Красюк.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Битва чемпионов определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель поединка станет первым боксером с этим титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец после двух побед над британцем Джошуа собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. Тем временем "Цыганский Король" еще с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительный бой примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри осенью едва одолел Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге. Третий срыв поединка обойдется виновнику в 10 млн долларов.