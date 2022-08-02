Усик – Джошуа. Що потрібно знати про головний реванш року

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

Де дивитися бій Усик – Джошуа

Трансляція бою на території України буде безкоштовною. Показ буде доступний у розділі "Спорт" на платформі MEGOGO. Також реванш буде доступний на інтерактивному каналі "MEGOGO Гонг" і на регіональних каналах "Суспільного". Поєдинок покажуть і на YouTube-каналі українського боксера – Usyk17.

Прогноз букмекерів на бій Усик – Джошуа

Для фахівців авторитетної британської контори William Hill українець став фаворитом протистояння. На його перемогу приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,50, а на претендента – з балом 2,62.

На нечастий у боксі підсумок із нічиєю виставили космічний кеф 17,00. Любителі гострих відчуттів можуть закластися на перемогу Усика в період із 4-го по 6-й раунд із коефіцієнтом 13,00.

Тим часом австрійці з Bwin на перемоги Усика та Джошуа визначили ідентичні коефіцієнти – 1,50 та 2,62 відповідно. Імовірність нічиєї тут оцінили ще фантастичнішим балом 21,00.

Непатріотична ставка з перемогою британця після того, як він опиниться в нокдауні, збільшить виграш у 13 разів. Натомість перемога Усика за очками рішенням більшості суддів оцінена тим же кефом 13,00.

Головні події перед боєм Усик – Джошуа

У середині липня розширилося коло претендентів на титульний бій у важкій вазі з переможцем дуелі Усика та Джошуа. Екс-чемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер готовий вийти в ринг проти тріумфатора реваншу українця і британця.

У липні спаринг-партнером українського чемпіона став Мартін Баколе. Конголезький боксер, який провів 19 поєдинків на профі-рингу (18 перемог, із них 13 – нокаутом), раніше допомагав Джошуа. Африканець готував британця до поєдинків із Такамом і Повєткіним.

Натомість екс-чемпіон зробив непростий вибір на користь улюбленого важковаговика між Тайсоном і Алі. "Звісно, Мухаммед Алі залишається найвеличнішим боксером у ринзі та за його межами. Та я в захваті від того, що втілював Майк Тайсон", – зізнався Джошуа.

Наприкінці червня українець відреагував на продовження росіянами ударів по мирних містах. Він звинуватив РФ у свідомих обстрілах цивільних об'єктів. "Це торговельні центри, лікарні. Звичайні міста, де немає ані військових підприємств, ані чогось іншого з можливістю виготовляти військову техніку", – заявив Усик.

23 червня Усик вийшов на стилізований вуличний бій проти Джошуа. Вони одягли рукавички, але боксувати не стали. Ринг для важковаговиків збудували прямо посеред вулиці. Боксери влаштували ще одну битву поглядів і розійшлися по своїх кутах майданчика.

Промоція повторного бою між Усиком і Джошуа стартувала 21 червня зі спільної прес-конференції боксерів і традиційної битви поглядів. Вони поспілкувалися з журналістами та попозували для фотокореспондентів.

Усього на профі-рингу український чемпіон провів 19 поєдинків, у яких лише перемагав (13 разів нокаутом). Натомість британський боксер 26 разів виходив у ринг – 24 перемоги (22 KO), 2 поразки.

Історія з реваншем Усик – Джошуа тривала з часу перемоги українського боксера у вересні 2021-го. Тоді він здолав британця, який колись фактично завершив кар'єру Володимира Кличка, за рішенням суддів і відібрав чотири пояси чемпіона у важкій вазі.