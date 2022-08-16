Усик – Джошуа. Культовий ринг-анонсер заводитиме глядачів реваншу

Легендарний конферансьє Майкл Баффер працюватиме на другому поєдинку між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа в аравійській Джидді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter ринг-анонсера .

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, а також вакантний титул The Ring. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

77-річний американець анонсував відліт до Саудівської Аравії. Там Баффер займеться улюбленою справою – готуватиме публіку до головного бою боксерського вечора. Він прославився особливою манерою презентації боксерів і коронною фразою Let’s get ready to rumble! перед кожним поєдинком.

Напередодні телеканал "2+2" приєднався до переліку трансляторів реваншу. Канал із групи "1+1 media" покаже бій наживо разом із платформою MEGOGO та регіональними телеканалами "Суспільного".

Історія з реваншем Усик – Джошуа тривала з часу перемоги українського боксера у вересні 2021-го. Тоді він здолав британця, який колись фактично завершив кар'єру Володимира Кличка, за рішенням суддів і відібрав чотири пояси чемпіона у важкій вазі.