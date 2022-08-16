ua ru
Вт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Усик – Джошуа. Культовий ринг-анонсер заводитиме глядачів реваншу

Новость на русском →
Джидда, Вівторок 16 серпня 2022 16:17
Усик – Джошуа. Культовий ринг-анонсер заводитиме глядачів реваншу Фото: Майкл Баффер підготував коронну фразу для Джидди (instagram.com/realmichaelbuffer)
Автор: Антон Федорців

Легендарний конферансьє Майкл Баффер працюватиме на другому поєдинку між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа в аравійській Джидді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter ринг-анонсера.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, а також вакантний титул The Ring. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

77-річний американець анонсував відліт до Саудівської Аравії. Там Баффер займеться улюбленою справою – готуватиме публіку до головного бою боксерського вечора. Він прославився особливою манерою презентації боксерів і коронною фразою Let’s get ready to rumble! перед кожним поєдинком.

Напередодні телеканал "2+2" приєднався до переліку трансляторів реваншу. Канал із групи "1+1 media" покаже бій наживо разом із платформою MEGOGO та регіональними телеканалами "Суспільного".

Історія з реваншем Усик – Джошуа тривала з часу перемоги українського боксера у вересні 2021-го. Тоді він здолав британця, який колись фактично завершив кар'єру Володимира Кличка, за рішенням суддів і відібрав чотири пояси чемпіона у важкій вазі.

До слова, легендарний Тайсон та інші зірки боксу дали свій прогноз на головний бій-реванш року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Ентоні Джошуа Бокс
NEWS
Гвинтокрилів побільшало. Скільки авіації РФ зосередила на кордоні з Україною
Гвинтокрилів побільшало. Скільки авіації РФ зосередила на кордоні з Україною
DAILY
"Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого