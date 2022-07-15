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Вайлдер зібрався боксувати з переможцем реваншу Усик – Джошуа

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П'ятниця 15 липня 2022 11:45
Вайлдер зібрався боксувати з переможцем реваншу Усик – Джошуа Фото: Американський важковаговик Деонтей Вайлдер (facebook.com/bronzebomber)
Автор: Антон Федорців

Коло претендентів на титульний бій у важкій вазі з переможцем дуелі Олександра Усика та Ентоні Джошуа розширилося на Деонтея Вайлдера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Scene.

Екс-чемпіон світу за версією WBC готовий вийти в ринг проти переможця реваншу українця і британця. Їхній бій призначений на 20 серпня в аравійській Джидді.

Менеджер Вайлдера Шеллі Фінкель зарахував свого клієнта до списку елітних боксерів у суперважкій вазі разом із Усиком, Джошуа та Ф'юрі. Саме вони повинні визначити найсильнішого в категорії.

"Суперник Деонтея? Цілком імовірно, що ним стане переможець реваншу Усик – Джошуа. Будемо слідкувати, чим закінчиться цей бій. Але якщо Ф'юрі захоче битися з переможцем, то він отримає цей бій", – припустив менеджер.

Напередодні батько Ф'юрі анонсував повернення сина в ринг у випадку перемоги Джошуа. Щоправда, шанси британця назвав непевними. Натомість сам Ф'юрі хотів би провести виставкові бої з Тайсоном, "Скелею" Джонсоном, Льюїсом та іншими.

До слова, перед реваншем Усик почав тренуватися з давнім спаринг-партнером Ф'юрі – Баколе.

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