Усик – Джошуа. Переможець реваншу забере титул Ф'юрі
Чемпіонський пояс журналу The Ring, що став вакантним після чергового завершення кар'єри Тайсоном Ф'юрі, дістанеться переможцю другого бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа в Саудівській Аравії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Бенсона.
Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть не тільки чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, а й вакантний титул The Ring.
Чемпіонський пояс культового журналу донедавна належав Тайсону Ф'юрі. Британець на початку тижня оголосив про повернення в ринг для третіх боїв із Чісорою і Вайлдером. Проте, згодом передумав і вдруге завершив кар'єру в професіональному боксі.
The Ring почав вручати чемпіонські пояси в 1922 році. У хевівейті титулами в різний час володіли Володимир і Віталій Клички, Леннокс Льюїс, Майк Тайсон, Мухаммед Аллі (тричі) та багато інших.
Раніше організатори показали нове промо бою-реваншу Усик – Джошуа. До відео потрапили кадри з першого бою українця і британця, офіційних заходів за участі боксерів та тренувальні моменти перед реваншем.
The Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua rematch next Saturday will have the vacant Ring Magazine heavyweight title on the line after Tyson Fury vacated.— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 13, 2022
До слова, легендарний Тайсон та інші зірки боксу дали свій прогноз на головний бій-реванш року.
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