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Усик – Джошуа. Переможець реваншу забере титул Ф'юрі

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Неділя 14 серпня 2022 11:10
Усик – Джошуа. Переможець реваншу забере титул Ф'юрі Фото: Ентоні Джошуа та Олександр Усик перед першим боєм (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Чемпіонський пояс журналу The Ring, що став вакантним після чергового завершення кар'єри Тайсоном Ф'юрі, дістанеться переможцю другого бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Бенсона.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть не тільки чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, а й вакантний титул The Ring.

Чемпіонський пояс культового журналу донедавна належав Тайсону Ф'юрі. Британець на початку тижня оголосив про повернення в ринг для третіх боїв із Чісорою і Вайлдером. Проте, згодом передумав і вдруге завершив кар'єру в професіональному боксі.

The Ring почав вручати чемпіонські пояси в 1922 році. У хевівейті титулами в різний час володіли Володимир і Віталій Клички, Леннокс Льюїс, Майк Тайсон, Мухаммед Аллі (тричі) та багато інших.

Раніше організатори показали нове промо бою-реваншу Усик – Джошуа. До відео потрапили кадри з першого бою українця і британця, офіційних заходів за участі боксерів та тренувальні моменти перед реваншем.

До слова, легендарний Тайсон та інші зірки боксу дали свій прогноз на головний бій-реванш року.

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