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Усик – Джошуа. Чемпіон і претендент обрали рукавиці на бій-реванш: відео

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Джидда, Субота 20 серпня 2022 11:13
Усик – Джошуа. Чемпіон і претендент обрали рукавиці на бій-реванш: відео Фото: Олександр Усик та Ентоні Джошуа на спільній прес-конференції (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Напередодні другого поєдинку між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа в аравійській Джидді спортсмени обрали боксерські рукавиці, в яких вийдуть у ринг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Matchroom Boxing.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня. Заявлений час початку поєдинку – 23:00, але в ринг боксери вийдуть, найімовірніше, після півночі. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring.

У переддень бою боксери остаточно визначилися з екіпіруванням. Українець виступатиме в білих рукавицях. Частина ж форми Усика матиме елементи національного прапора – синю та жовту барви. Тим часом Джошуа вирішив одягнути чорні рукавиці.

У п'ятницю український і британський боксери відвідали церемонію зважування. Під Усиком вага показала 100,1 кг. Натомість Джошуа виявився важчим на понад 10 кілограмів – 110,9 кг.

У карді вечора боксу 20 серпня усього відбудеться 7 поєдинків. Головним із них стане бій Усика та Джошуа. Також підопічний української компанії Usyk-17 Promotions Даніель Лапін вийде в ринг проти словака Юрко.

До слова, легендарний Тайсон та інші зірки боксу дали свій прогноз на головний бій-реванш року.

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Олександр Усик Ентоні Джошуа Бокс
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