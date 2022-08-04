ua ru
Чт, 04 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Усик – Джошуа. Другий шанс британця став основою для нового промо

Новость на русском →
Четвер 04 серпня 2022 10:35
Усик – Джошуа. Другий шанс британця став основою для нового промо Фото: Ентоні Джошуа та Олександр Усик перед першим боєм (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Нове відео для промоції бою-реваншу між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа підготували організатори вечора боксу в аравійській Джидді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Matchroom Boxing.

Промоутери оприлюднили ролик до поєдинку 20 серпня. До відео потрапили кадри з першого бою українця і британця, офіційних заходів за участі боксерів та тренувальні моменти перед реваншем.

Відео від Matchroom Boxing отримало промовистий коментар – "Другий шанс". Вочевидь, промоутерська компанія вирішила зробити акцент на другій спробі Джошуа здолати Усика в ринзі.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чотири чемпіонські пояси. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

Напередодні менеджер українця Олександр Красюк розповів про угоду чемпіона з трансляторами. Усик за власні кошти придбав телеправа та безкоштовно їх передав MEGOGO і "Суспільному".

До слова, напередодні зробили підбірку ключових подій перед боєм-реваншем між Усиком і Джошуа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Ентоні Джошуа Бокс
NEWS
Півтора десятка танків та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росіян
Півтора десятка танків та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росіян
DAILY
Навіщо Росія стягує війська на південь України і чому їм загрожує розгром
Уляна Безпалько, Владислав Красінський Навіщо Росія стягує війська на південь України і чому їм загрожує розгром