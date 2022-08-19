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Усик – Джошуа. Боксери зважилися перед боєм і провели нову битву поглядів

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Джидда, П'ятниця 19 серпня 2022 16:30
Усик – Джошуа. Боксери зважилися перед боєм і провели нову битву поглядів Фото: Битва поглядів Ентоні Джошуа та Олександра Усика (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перед другим поєдинком між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа в аравійській Джидді відбулася традиційна церемонія зважування боксерів і фінальна битва поглядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Matchroom Boxing.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді. Заявлений час початку поєдинку – 23:00, але в ринг боксери вийдуть, найімовірніше, після півночі. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring.

Актуальна вага Усика – 100,1 кг. Натомість Джошуа важчий за українця на понад 10 кілограмів. При зважуванні британця цифри зупинилися на позначці 110,9 кг. Перед першим боєм Усик мав таку ж вагу, а Джошуа заважив 109 кг. Також український і британський боксери помірялися поглядами.

У карді вечора боксу 20 серпня усього відбудеться 7 поєдинків. Головним із них стане бій Усика та Джошуа. Також підопічний української компанії Usyk-17 Promotions Даніель Лапін вийде в ринг проти словака Юрко.

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Олександр Усик Ентоні Джошуа Бокс
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