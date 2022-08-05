"Гроші його не цікавлять". Ф'юрі, Тайсон та інші легенди обрали фаворита реваншу Усик – Джошуа

За два тижні до бою-реваншу між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа навіть еліта світу боксу не визначилася остаточно щодо майбутнього переможця поєдинку.

Найцікавіші цитати про майбутній двобій Усика та Джошуа – у підбірці РБК-Україна .

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

"Влучити в Усика не так просто, – впевнений Майк Тайсон. Він не просто виходець із аматорів, він елітний вихованець любительського боксу. Хлопцям на кшталт Джошуа з такими наднезручно працювати, оскільки ті постійно багато рухаються і фінтять".

Попри всі ці плюси українця, "Залізний Майк" відшукав переваги британця. Американська легенда підтвердив, що Джошуа наділений нереальним потенціалом. А найголовніше те, що він не зупиняється у розвитку та продовжує вчитися боксерським тонкощам.

"Списувати подібних боксерів ніколи не варто. Його джеб повинен бути гострим і небезпечним. А ще він зобов'язаний пришвидшити темп. Лише трохи, але треба. У цього хлопця потенціал неймовірний – Джошуа має величезні яйця", – резюмував Тайсон у подкасті PowerfulJRE.

Екс-чемпіон світу Олександр Гвоздик натомість прокоментував зміни на тренерському містку британського боксера. До бою проти Усика його готує Роберт Гарсія. Він тренував українського боксера у відставці на зорі кар'єри.

"Він відмінний і дуже талановитий тренер. Хтось каже, що його досвід роботи з важковаговиками недостатній. Але нинішній Джошуа – дорослий, зрілий важковаговик. Чогось нового його вчити не треба, він не новачок", – заявив Гвоздик YouTube-каналу WHEN THE SMOKE CLEARS.

Український боксер також роз'яснив мотиви вибору Джошуа на користь Гарсії. На думку Гвоздика, для британського боксера той став найкращим варіантом. Саме новий тренер здатен заповнити прогалини першого бою з Усиком, тож реванш стане цікавішим.

Тим часом промоутер Джошуа Едді Хірн впевнений, що його підопічний зробив роботу над помилками після першого бою. І навіть поділився планами на майбутнє. У разі перемоги над Усиком менеджер наступного ж дня почне працювати над організацією поєдинку з Ф'юрі.

"Я думаю, що Ентоні впевнений у своєму плані на поєдинок і знає, що робити. Він попрацював над помилками, яких припустився у першому бою, і повинен їх виправити", – розповів Хірн Boxingscene.

Промоутер віддав належне українському чемпіону. За його словами, будь-яка поразка лідера рейтингу означає, що він поступився найкращому боксеру в своїй вазі. Тож Джошуа прийняв це й узяв новий старт, щоб знову стати претендентом.

Згаданий раніше Тайсон Ф'юрі натомість висловив сумніви щодо можливостей Джошуа легко здолати Усика в реванші. "Циганський Король" перерахував чесноти, які сприятимуть українцю, наприклад, швидкість.

"Джошуа, звісно, може влучити потужним ударом по ньому. Але я вважаю Усика занадто хорошим, розумним і швидким для британця. Та ще й шульга. Ми ставали свідками ситуацій, коли перемагав будь-хто", – заявив Ф'юрі.

Непереможний боксер згадав і про фактор війни в Україні. Участь Усика в обороні батьківщини могла погіршити його стан. Та "Циганський Король" висловив припущення, що українець може так і залишитися для Джошуа висотою, що ніколи не підкориться.

Цікаві роздуми Тедді Атласа – колишнього тренера Тайсона та Гвоздика. Він відзначив різні ментальності двох учасників майбутнього бою-реваншу та визначив X-фактор, який робить Усика фаворитом.

"Як на мене, Джошуа старіє, оскільки задоволений рівнем заробітків. А для такого хлопця, як Усик, гроші – не головне, головним є бій. Для нього найголовніше, вочевидь, честь і гордість", – розповів Атлас.

Відомий тренер впевнений, що повномасштабна агресію РФ щодо України стане додатковою мотивацією українського чемпіона. Зв'язок Усика з батьківщиною додасть зайвої енергії, бо він "в якійсь мірі битьметься за весь український народ".

Трансляція бою на території України буде безкоштовною. Показ буде доступний у розділі "Спорт" на платформі MEGOGO. Також реванш буде доступний на інтерактивному каналі "MEGOGO Гонг" і на регіональних каналах "Суспільного". Поєдинок покажуть і на YouTube-каналі українського боксера – Usyk17.