Усик – Джошуа. Українська радіостанція транслюватиме реванш у FM-форматі

Список українських трансляторів повторного поєдинку між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа розширився на "Радіо Промінь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НСТУ .

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

Другий канал суспільного "Українського радіо" транслюватиме поєдинок наживо. FM-мережа "Радіо Промінь" охоплює понад шість десятків населених пунктів у всіх областях України. Радіостанція вестиме аудіотрансляцію бою спільно з регіональними телеканалами "Суспільного".

Історія з реваншем Усик – Джошуа тривала з часу перемоги українського боксера у вересні 2021-го. Тоді він здолав британця, який колись фактично завершив кар'єру Володимира Кличка, за рішенням суддів і відібрав чотири пояси чемпіона у важкій вазі.

Раніше організатори показали нове промо бою-реваншу Усик – Джошуа. До відео потрапили кадри з першого бою українця і британця, офіційних заходів за участі боксерів та тренувальні моменти перед реваншем.