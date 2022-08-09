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Усик – Джошуа. Українська радіостанція транслюватиме реванш у FM-форматі

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Україна, Вівторок 09 серпня 2022 13:20
Усик – Джошуа. Українська радіостанція транслюватиме реванш у FM-форматі Фото: Олександр Усик та Ентоні Джошуа на спільній прес-конференції (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Список українських трансляторів повторного поєдинку між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа розширився на "Радіо Промінь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НСТУ.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

Другий канал суспільного "Українського радіо" транслюватиме поєдинок наживо. FM-мережа "Радіо Промінь" охоплює понад шість десятків населених пунктів у всіх областях України. Радіостанція вестиме аудіотрансляцію бою спільно з регіональними телеканалами "Суспільного".

Історія з реваншем Усик – Джошуа тривала з часу перемоги українського боксера у вересні 2021-го. Тоді він здолав британця, який колись фактично завершив кар'єру Володимира Кличка, за рішенням суддів і відібрав чотири пояси чемпіона у важкій вазі.

Раніше організатори показали нове промо бою-реваншу Усик – Джошуа. До відео потрапили кадри з першого бою українця і британця, офіційних заходів за участі боксерів та тренувальні моменти перед реваншем.

До слова, легендарний Тайсон та інші зірки боксу дали свій прогноз на головний бій-реванш року.

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