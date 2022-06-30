Понад 100 ракет за чотири дні. Усик нагадав світу про агресію РФ щодо України

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик виконав просвітницьку місію під час спілкування з пресою перед боєм-реваншем із Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fight Hub TV .

Український чемпіон під час прес-конференції відреагував на продовження росіянами ракетних обстрілів мирних міст. Він публічно нагадав, що РФ свідомо обстрілює цивільні об'єкти та випустила понад 100 ракет за півтижня.

"Це торговельні центри, лікарні. Звичайні міста, де немає ані військових підприємств, ані чогось іншого з можливістю виготовляти військову техніку. Я не отримую цю інформацію з телевізора чи новин. Мені її повідомляють друзі, які перебувають у Києві та в інших куточках України", – розповів Усик.

Боксер також пригадав настанови військових перед згодою на реванш із Джошуа. Українець отримав підтримку захисників, які попросили його виїхати з країни заради повторного бою з британцем.

"Мій народ радітиме, а я буду радіти з ним, коли переможу. Чи буде цей бій схожим на попередній? Побачимо 20 серпня", – резюмував Усик.