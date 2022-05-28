УПЦ МП оголосила про незалежність від Російської церкви, а в Кремлі знову заговорили про наступ на Київ: новини за 27 травня

УПЦ МП оголосила про самостійність та незалежність від Російської церкви, Греція та Кіпр виступають проти прискореного вступу України до ЄС, у Кремлі знову заговорили про наступ на Київ. Докладніше про те, що сталося у п'ятницю, 27 травня – в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

У Кремлі знову заговорили про наступ на Київ, - ЗМІ

У Кремлі на фоні незначних успіхів на Донбасі знову заговорили про можливість наступу на Київ з метою реалізації "плану-максимум".

За даними трьох джерел "Медузи", такі обговорення відбуваються у внутрішньополітичному блоці адміністрації президента РФ Володимира Путіна, а також в керівництві "Єдиної Росії". Наразі росіяни націлені на реалізацію "плану-мінімум" - повне захоплення Донецької та Луганської області до кінця травня.

УПЦ МП оголосила про самостійність і незалежність від Російської церкви

Українська православна церква розглянула питання церковного життя, що виникли внаслідок військової агресії проти України. В УПЦ прийняли рішення про повну самостійність і незалежність від Російської церкви.

"Собор засуджує війну як порушення Божої заповіді "Не вбивай!" і висловлює співчуття усім, хто постраждав у війні". - йдеться у повідомленні УПЦ. Там додають, Собор звертається до влади України та влади Російської Федерації з проханням продовжувати переговорний процес для врегулювання конфлікту.

Греція та Кіпр виступають проти прискореного вступу України до ЄС, - Euractiv

Греція та Кіпр підтримують вступ України до Євросоюзу, але виступають проти прискореного процесу за пропозицією кількох східноєвропейських країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Видання з посиланням на джерела в Міністерстві закордонних справ Греції зазначає, що позиція Афін полягає в необхідності дотримання всіх процедур, передбачених статтею 49 Договору про ЄС. Водночас грецька сторона надає особливого значення вступу країн Західних Балкан і вважають, що саме вони є безпосереднім пріоритетом.

Тупицького оголосили в міжнародний розшук

Подільський районний суд Києва оголосив колишнього голову Конституційного суду України (КСУ) Олександра Тупицького в міжнародний розшук.

Повідомляється, що Тупицький звинувачується у скоєнні низки кримінальних злочинів проти правосуддя. А 17 березня в умовах воєнного стану він без законних підстав виїхав з України. За даними слідства, голова КСУ перетнув кордон в районі пункту пропуску "Косино" (Закарпатська область) без проходження прикордонного та митного контроля.

Карантин в Україні все ще є, його термін знову продовжили

Кабінет Міністрів України прийняв рішення продовжити загальнонаціональний карантин через коронавірус до 31 серпня. Також уряд продовжив режим надзвичайної ситуації через COVID-19.

"Схвалено проект постанови про продовження на території України карантину та режиму надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню COVID-19 до 31 серпня 2022 року", - йдеться в повідомленні прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Абрамович продав "Челсі". Угоду офіційно закрито

Російський олігарх Роман Абрамович офіційно закрив угоду з продажу англійського футбольного клубу "Челсі". Загальна сума угоди склала 4,25 млрд фунтів стерлінгів (близько 5 млрд євро).

Згідно зі звітом про розподіл акцій від 26 травня Реєстраційної палати Великобританії, тепер "Челсі" належить американському консорціуму на чолі з Тоддом Болі.

Після похолодання і дощів в Україну увірветься спека: синоптики назвали дату

Погода в Україні найближчими днями буде дощова в багатьох областях країни. Синоптики прогнозують також сильний штормовий вітер і зниження температури повітря. Однак наступного тижня в Україну прийде спека.

Яка погода чекає українців найближчими днями - розповіли синоптики Українського гідрометцентру.