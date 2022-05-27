Російські диверсанти захопили готель на околиці Сєвєродонецька

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

За його словами, бої в цьому районі міста тривають.

"Нашим захисникам вдалося ліквідувати двох російських ротних. Зараз ми поки не контролюємо територію готелю. Але працюємо над тим, щоб вибити рашистів", - зазначив Гайдай.

Він також додав, що російські війська ведуть наступ на Сєвєродонецьк за різними напрямками.