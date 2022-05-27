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Греція та Кіпр виступають проти прискореного вступу України до ЄС, - Euractiv

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Афіни, Нікосія, П'ятниця 27 травня 2022 10:49
Греція та Кіпр виступають проти прискореного вступу України до ЄС, - Euractiv Фото: Греція і Кіпр чекають висновки Єврокомісії (flickr com libereurope)
Автор: Ілона Свиридова

Греція та Кіпр підтримують вступ України до Євросоюзу, але виступають проти прискореного процесу за пропозицією кількох східноєвропейських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Видання з посиланням на джерела в Міністерстві закордонних справ Греції зазначає, що позиція Афін полягає в необхідності дотримання всіх процедур, передбачених статтею 49 Договору про ЄС. Водночас грецька сторона надає особливого значення вступу країн Західних Балкан і вважають, що саме вони є безпосереднім пріоритетом.

Що стосується надання Україні статусу кандидата, то Греція спочатку хоче побачити висновок Європейської комісії.

У свою чергу, джерела в уряді Кіпру теж схиляються до того, що треба подивитися, в якому напрямку буде розвиватися висновок Єврокомісії. Якщо він буде позитивним, то Кіпр погодиться на надання Україні статусу кандидата. Однак всі процедури мають дотримуватися, що означає довгий процес вступу до ЄС.

Джерела на Кіпрі, як і в Греції, вважають, що треба враховувати країни-кандидати з Західних Балкан, багато з яких вже реалізували великі кроки до вступу.

Нагадаємо, раніше речник МЗС України Олег Ніколенко заявляв, що несправедливо прив'язувати статус кандидата на вступ в ЄС для України до процесу інтеграції Західних Балкан.

До цього нідерландський прем'єр Марк Рютте зазначив, що Київ навряд чи незабаром отримає статус кандидата.

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