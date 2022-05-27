ru ua
Пт, 27 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Херсонській області українська авіація збила російський винищувач Су-35

Новость на русском →
Херсонська область, П'ятниця 27 травня 2022 16:29
У Херсонській області українська авіація збила російський винищувач Су-35 Фото: ЗСУ знищили ворожий літак Су-35 (wikimedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники збили ворожий винищувач Су-35 у небі над Херсонською областю. Російський літак "полював" на українські штурмовики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Ворожий літак знищили близько 14:00 у п'ятницю, 27 травня. Його збив український винищувач МіГ-29.

Нагадаємо, нещодавно українські військові за допомогою "Stinger" знищили російський винищувач у Луганській області.

За даними Генштабу, всього з початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже 206 ворожих літаків.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область Війна Росії проти України
NEWS
Оборона, пенсії, виплати переселенцям: видатки бюджету збільшать майже на 300 млрд гривень
Оборона, пенсії, виплати переселенцям: видатки бюджету збільшать майже на 300 млрд гривень
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу