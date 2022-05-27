У Херсонській області українська авіація збила російський винищувач Су-35
Фото: ЗСУ знищили ворожий літак Су-35 (wikimedia org)
Українські захисники збили ворожий винищувач Су-35 у небі над Херсонською областю. Російський літак "полював" на українські штурмовики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Ворожий літак знищили близько 14:00 у п'ятницю, 27 травня. Його збив український винищувач МіГ-29.
Нагадаємо, нещодавно українські військові за допомогою "Stinger" знищили російський винищувач у Луганській області.
За даними Генштабу, всього з початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже 206 ворожих літаків.
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