УПЦ МП объявила о независимости от Русской церкви, а в Кремле снова заговорили о наступлении на Киев: новости за 27 мая

УПЦ МП объявила о самостоятельности и независимости от Русской церкви, Греция и Кипр выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС, в Кремле снова заговорили о наступлении на Киев. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 27 мая - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

В Кремле снова заговорили о наступлении на Киев, - СМИ

В Кремле на фоне незначительных успехов на Донбассе вновь заговорили о возможности наступления на Киев с целью реализации "плана-максимум".

По данным трех источников "Медузы", такие обсуждения происходят во внутриполитическом блоке администрации президента РФ Владимира Путина, а также в руководстве "Единой России". Сейчас россияне нацелены на реализацию "плана-минимум" - полный захват Донецкой и Луганской области до конца мая.

УПЦ МП объявила о самостоятельности и независимости от Русской церкви

Украинская православная церковь рассмотрела вопросы церковной жизни, возникшие вследствие военной агрессии против Украины. В УПЦ приняли решение о полной самостоятельности и независимости от Русской церкви.

"Собор осуждает войну как нарушение Божией заповеди" Не убивай!"и выражает соболезнования всем, кто пострадал в войне". - говорится в сообщении УПЦ. Там добавляют, Собор обращается к властям Украины и властям Российской Федерации с просьбой продолжать переговорный процесс для урегулирования конфликта.

Греция и Кипр выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС, - Euractiv

Греция и Кипр поддерживают вступление Украины в Евросоюз, но выступают против ускоренного процесса по предложению нескольких восточноевропейских стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Издание со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Греции отмечает, что позиция Афин заключается в необходимости соблюдения всех процедур, предусмотренных статьей 49 Договора о ЕС. В то же время греческая сторона придает особое значение вступлению стран Западных Балкан и считают, что именно они являются непосредственным приоритетом.

Тупицкого объявили в международный розыск

Подольский районный суд Киева объявил бывшего главу Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкого в международный розыск.

Сообщается, что Тупицкий обвиняется в совершении ряда уголовных преступлений против правосудия. А 17 марта в условиях военного положения он без законных оснований выехал из Украины. По данным следствия, глава КСУ пересек границу в районе пункта пропуска "Косино" (Закарпатская область) без прохождения пограничного и таможенного контроля.

Карантин в Украине все еще есть, его срок снова продлили

Кабинет министров Украины принял решение продлить общенациональный карантин из-за коронавируса до 31 августа. Также правительство продлило режим чрезвычайно ситуации из-за COVID-19.

"Одобрен проект постановления о продлении на территории Украины карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года", - говорится в сообщении сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Абрамович продал "Челси". Сделка официально закрыта

Российский олигарх Роман Абрамович официально закрыл сделку по продаже английского футбольного клуба "Челси". Общая сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов стерлингов (около 5 млрд евро).

Согласно отчету о разделении акций от 26 мая Регистрационной палаты Великобритании, теперь "Челси" принадлежит американскому консорциуму во главе с Тоддом Боли.

После похолодания и дождей в Украину ворвется жара: синоптики назвали дату

Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливая во многих областях страны. Синоптики прогнозируют также сильный штормовой ветер и снижение температуры воздуха. Однако на следующей неделе в Украину придет жара.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни - рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.