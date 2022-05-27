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У Кремлі знову заговорили про наступ на Київ, - ЗМІ

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Росія, П'ятниця 27 травня 2022 21:10
У Кремлі знову заговорили про наступ на Київ, - ЗМІ Фото: у Росії все ще розглядають захоплення Києва (facebook.com pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

У Кремлі на фоні незначних успіхів на Донбасі знову заговорили про можливість наступу на Київ з метою реалізації "плану-максимум".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "Медуза".

За даними трьох джерел "Медузи", такі обговорення відбуваються у внутрішньополітичному блоці адміністрації президента РФ Володимира Путіна, а також в керівництві "Єдиної Росії". Наразі росіяни націлені на реалізацію "плану-мінімум" - повне захоплення Донецької та Луганської області до кінця травня.

А от "планом-максимум", як зазначає "Медуза", все ще залишається захоплення Києва, попри те, що попередній наступ на столицю України завершився величезним провалом для росіян.

"Ми все одно їх (Україну - ред.) доколупаємо. Скоріш за все, до осені вже все закінчиться", - сказав російському агентству один із співрозмовників.

Для нового наступу можуть задіяти строковиків

Однак джерела "Медузи" не знають, як сьогодні оцінюють перспективи нового наступу на Київ у російському Міністерстві оборони. Як зазначає російське агенство, Міноборони ще наприкінці травня змирилося з тим, що Київ не вийде "взяти малою кров'ю". На думку співрозмовників "Медузи", для реалізації цього плану керівництво РФ може знову задіяти строковиків.

"Наразі воюють в основному контрактники. Їх вистачає для повільного просування. Але якщо рухатися треба буде швидше, можна задіяти строковиків. Це все одно армія", - пояснило близьке до адміністрації Путіна джерело "Медузи", додавши, що оголошення мобілізації чекати не варто.

Що мотивує керівництво РФ

Наміри розпочати новий наступ на Київ, за даними російського агенства, пов'язані з тим, що Кремль має сумніви щодо масштабної підтримки України фінансами та зброєю з боку Заходу, якщо війна затягнеться.

"Рано чи пізно Європі набридне допомагати - це і гроші, і виробництво зброї, яка сама потрібна. Ближче до осені треба буде домовлятися (з Росією - ред.) щодо газу та нафти до опалювального сезону", - обгрунтував один із аргументів співрозмовник "Медузи".

Нагадаємо, раніше в українському Міноборони та ЗСУ оцінили ймовірність повторного наступу Росії на Київ.

Крім того, РБК-Україна розповідало про основні сценарії війни Росії проти України.

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