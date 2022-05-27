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УПЦ МП оголосила про самостійність і незалежність від Російської церкви

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Україна, П'ятниця 27 травня 2022 20:48
УПЦ МП оголосила про самостійність і незалежність від Російської церкви Фото: УПЦ оголосила про самостійність і незалежність від Російської церкви (pasha)
Автор: Євгеній Прокопенко

Українська православна церква розглянула питання церковного життя, що виникли внаслідок військової агресії проти України. В УПЦ прийняли рішення про повну самостійність і незалежність від Російської церкви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УПЦ.

"Собор засуджує війну як порушення Божої заповіді "Не вбивай!" і висловлює співчуття усім, хто постраждав у війні". - йдеться у повідомленні УПЦ.

Там додають, Собор звертається до влади України та влади Російської Федерації з проханням продовжувати переговорний процес для врегулювання конфлікту.

"Виражаємо незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні", - повідомляють священослужителі.

І врешті в УПЦ заявляють про прийняте рішення щодо повної самостійності і незалежності Української Православної Церкви.

Нагадаємо. у Києво-Печерській Лаврі буде створено чоловічий монастир, підпорядкований предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію.

В середині квітня предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що майже половина ченців у Києво-Печерській Лаврі хочуть перейти до Православної Церкви України.

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