Обстріл Дніпропетровської області: ракета влучила у казарму, загинули 10 осіб
Російські війська зранку 27 травня завдали ракетного удару по полігону Національної гвардії у Дніпропетровській області. В результаті атаки загинули щонайменше 10 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Громради Дніпра Геннадія Корбана в ефірі "Дніпро TV".
За його словами, Росія застосувала крилаті ракети "Іскандер-К". Запуск здійснили з Ростовської області. З трьох ракет лише одна потрапила в ціль - казарму з військовими.
"Був приліт ракети "Іскандера" на полігон Нацгвардії сьогодні вранці. Є загиблі, на жаль, близько 10 загиблих, близько 30-35 поранених. Це при тому, що військові намагалися дотримуватися запобіжних заходів і більшість особового складу було розосереджено. Але тим не менш є якийсь наказ міністра оборони, за яким в одному місці концентрація військових не може бути більшою за 20 осіб", - заявив він.
Корбан зазначив, що на місці працюють поліція, рятувальники та військова комендатура.
Раніше ми повідомляли про ракетний обстріл Дніпропетровської області. За словами голова ОВА Валентина Резніченка, в результаті удару є серйозні руйнування.
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