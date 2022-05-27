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Обстріл Дніпропетровської області: ракета влучила у казарму, загинули 10 осіб

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Дніпропетровська область, П'ятниця 27 травня 2022 12:59
Обстріл Дніпропетровської області: ракета влучила у казарму, загинули 10 осіб Фото: російська ракета влучила у казарму у Дніпропетровської області (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська зранку 27 травня завдали ракетного удару по полігону Національної гвардії у Дніпропетровській області. В результаті атаки загинули щонайменше 10 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Громради Дніпра Геннадія Корбана в ефірі "Дніпро TV".

За його словами, Росія застосувала крилаті ракети "Іскандер-К". Запуск здійснили з Ростовської області. З трьох ракет лише одна потрапила в ціль - казарму з військовими.

"Був приліт ракети "Іскандера" на полігон Нацгвардії сьогодні вранці. Є загиблі, на жаль, близько 10 загиблих, близько 30-35 поранених. Це при тому, що військові намагалися дотримуватися запобіжних заходів і більшість особового складу було розосереджено. Але тим не менш є якийсь наказ міністра оборони, за яким в одному місці концентрація військових не може бути більшою за 20 осіб", - заявив він.

Корбан зазначив, що на місці працюють поліція, рятувальники та військова комендатура.

Раніше ми повідомляли про ракетний обстріл Дніпропетровської області. За словами голова ОВА Валентина Резніченка, в результаті удару є серйозні руйнування.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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