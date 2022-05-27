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Росія готує до 1,5 тисячі резервістів для перекидання в Україну, - розвідка

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Київ, П'ятниця 27 травня 2022 16:08
Росія готує до 1,5 тисячі резервістів для перекидання в Україну, - розвідка Фото: речник Міноборони Олександр Мотузяник (armyinform.com.ua)
Автор: Олександр Мороз

Російська армія готує на полігонах до 1,5 тисячі резервістів, яких перекинуть воювати проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони.

Як заявив спікер Міноборони Олександр Мотузяник, за даними української розвідки, на військових полігонах Погоново і Богучар (Воронезька область) проводиться підготовка до 1,5 тисячі резервістів для мотострілецьких, танкових і артилерійських підрозділів.

"Не виключено, що по завершенні цієї тритижневої підготовки зазначений особовий склад може бути залучений до ведення бойових дій в Україні", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська увійшли в Сєвєродонецьк (Луганська область) і захопили готель на околиці міста. На даний момент українські сили намагаються вибити їх звідти.

Також стало відомо, що Лиман (Донецька область) майже повністю перейшов під контроль окупантів.

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