Росія готує до 1,5 тисячі резервістів для перекидання в Україну, - розвідка
Російська армія готує на полігонах до 1,5 тисячі резервістів, яких перекинуть воювати проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони.
Як заявив спікер Міноборони Олександр Мотузяник, за даними української розвідки, на військових полігонах Погоново і Богучар (Воронезька область) проводиться підготовка до 1,5 тисячі резервістів для мотострілецьких, танкових і артилерійських підрозділів.
"Не виключено, що по завершенні цієї тритижневої підготовки зазначений особовий склад може бути залучений до ведення бойових дій в Україні", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська увійшли в Сєвєродонецьк (Луганська область) і захопили готель на околиці міста. На даний момент українські сили намагаються вибити їх звідти.
Також стало відомо, що Лиман (Донецька область) майже повністю перейшов під контроль окупантів.
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