ru ua
Пт, 27 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лиман здебільшого захоплений російськими військами, - ОВА

Новость на русском →
Лиман, П'ятниця 27 травня 2022 12:28
Лиман здебільшого захоплений російськими військами, - ОВА Фото: начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко (facebook com pavlokyrylenko donoda)
Автор: Сергей Новиков

Російські війська захопили більшу частину Лиману (Донецька область). Українські сили відступили на укріплені позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Як заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, більша частина Лиману не контролюється українськими військовими.

"Як і Світлодарський напрямок: пройшло перегрупування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції. Ворог зараз знаходиться на території Світлодарської громади", - зазначив він.

При цьому українські військові залишаються на Лиманському напрямку. За його словами, противник продовжує вести обстріли вздовж всієї лінії фронту в Донецькій області, під ударами Бахмут, Покровськ і Краматорськ.

Зазначимо, ще вчора противник увійшов до Лиману та вивісив російські прапори на будівлі місцевої міської ради. Українська сторона не підтверджувала дані про захоплення міста.

Нагадаємо, раніше цього тижня російські окупанти захопили Світлодарськ Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Данілов розповів, як до захисників "Азовсталі" ставляться в полоні
Данілов розповів, як до захисників "Азовсталі" ставляться в полоні
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу