Лиман здебільшого захоплений російськими військами, - ОВА
Російські війська захопили більшу частину Лиману (Донецька область). Українські сили відступили на укріплені позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".
Як заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, більша частина Лиману не контролюється українськими військовими.
"Як і Світлодарський напрямок: пройшло перегрупування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції. Ворог зараз знаходиться на території Світлодарської громади", - зазначив він.
При цьому українські військові залишаються на Лиманському напрямку. За його словами, противник продовжує вести обстріли вздовж всієї лінії фронту в Донецькій області, під ударами Бахмут, Покровськ і Краматорськ.
Зазначимо, ще вчора противник увійшов до Лиману та вивісив російські прапори на будівлі місцевої міської ради. Українська сторона не підтверджувала дані про захоплення міста.
Нагадаємо, раніше цього тижня російські окупанти захопили Світлодарськ Донецької області.
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