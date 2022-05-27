Абрамович продав "Челсі". Угоду офіційно закрито
Російський олігарх Роман Абрамович офіційно закрив угоду з продажу англійського футбольного клубу "Челсі". Загальна сума угоди склала 4,25 млрд фунтів стерлінгів (близько 5 млрд євро).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, опублікований на сайті уряду Великобританії.
Згідно зі звітом про розподіл акцій від 26 травня Реєстраційної палати Великобританії, тепер "Челсі" належить американському консорціуму на чолі з Тоддом Болі.
Кінець епохи Абрамовича в "Челсі"
Роман Абрамович є одним з найзаможніших російських олігархів. Він придбав "Челсі" в 2003 році за 140 млн фунтів стерлінгів і вклав у нього більше 1,5 млрд фунтів.
До Абрамовича у футбольного клубу було одне звання чемпіона Англії, а також кілька внутрішніх і міжнародних кубків.
З приходом російського олігарха "Челсі" п'ять разів переміг в АПЛ, завоював п'ять Кубків Англії, три Кубки Футбольної ліги, два суперкубки Англії. На міжнародній арені - по два рази переміг у Лізі чемпіонів УЄФА і Лізі Європи, в 2021 році взяв Суперкубок УЄФА і переміг у клубному чемпіонаті світу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Абрамович не отримає вигоди від продажу "Челсі". Це було однією з умов уряду Великобританії, який наклав на нього санкції після вторгнення Росії до України. Сам він обіцяв виручені гроші передати благодійному фонду, який займається підтримкою України.
Також повідомлялося, що Україні передадуть із загальної суми угоди за "Челсі" близько 3 млрд доларів.
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