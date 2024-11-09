Украина и РФ обменялись списками пленных, а ГУР атаковало НПЗ в Саратове: новости за 8 ноября

ГУР атаковало НПЗ в Саратове

Нефтеперерабатывающий завод в Саратове атаковали дроны ночью 8 ноября. За операцией стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как отмечают источники, дроны ГУР долетели до российского Саратова и нанесли огневое поражение Саратовскому НПЗ.

Информацию о многочисленных взрывах в Заводском районе Саратова, где находится НПЗ, подтвердили не только жители в соцсетях, но и местные власти. Губернатор Саратовской области объяснил взрывы в городе работой ПВО по БПЛА.

Местные СМИ подтверждают, что беспилотники попали в одну из нефтеперерабатывающих установок завода, а также в резервуары с мазутом.

Украина и РФ обменялись списками военнопленных

При содействии белорусской стороны, на территории Беларуси, при участии МККК украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец встретился с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой.

Он сообщил, что во время встречи они с Москальковой обменялись списками военнопленных.

Кроме того, Лубинец заявил, что пообщался с руководством миссий МККК в Украине и России.

Зеленский назначил новых глав Волынской и Закарпатской ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателей Волынской и Закарпатской областных военных администраци.

Согласно указам главы государства:

новым главой Закарпатской областной военной администрации стал Мирослав Белецкий;

новым главой Волынской областной военной администрации стал Иван Рудницкий.

Пентагон разрешил американским оборонным подрядчикам работать в Украине

Американские оборонные подрядчики смогут обслуживать и ремонтировать технику ВСУ в Украине. Соответствующее разрешение предоставил Пентагон.

Как рассказал Reuters неназванный американский чиновник, количество подрядчиков будет небольшим и они будут вдали от линии фронта. При этом подрядчики не будут участвовать в боевых действиях.

Маск присутствовал во время телефонного разговора Трампа и Зеленского

Илон Маск присоединился к телефонному разговору Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она состоялась 6 ноября, вскоре после оглашения результатов выборов в США.

Маск заявил, что будет продолжать поддерживать Украину, поставляя спутники Starlink.

Кабмин одобрил проект госбюджета-2025 ко второму чтению

Кабинет Министров Украины одобрил проект госбюджета-2025 для рассмотрения во втором чтении. В документе были внесены изменения.

Ко второму чтению расходы госбюджета увеличили на 50 млрд гривен. Подробнее - по ссылке.

Шмыгаль сделал официальное заявление о законе про тюремный срок за дрова

Президент Украины Владимир Зеленский не подпишет принятый Верховной Радой резонансный закон, предусматривающий наказание за хранение дров без документов.

"В сельской местности это важное резервное, а иногда и основное топливо. Поэтому никаких ограничений на заготовку дров для людей нет и не будет", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Генерал Марченко уходит из армии

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который руководил обороной Николаева в начале полномасштабного вторжения, увольняется со службы. В настоящее время он проходит необходимое лечение.

Военные РФ и Северной Кореи пошли в наступление в Курской области

Российские морпехи вместе с военными КНДР пошли в наступление в Курской области 7 ноября. Но понесли потери.

Forbes.

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В Украину вернули тела 563 павших защитников

В Украину вернули тела 563 павших защитников по результатам репатриационных мер. Среди них - 320 защитников, погибших на Донецком направлении, и 89 воинов из Запорожского направления.