Украина и РФ обменялись списками пленных, а ГУР атаковало НПЗ в Саратове: новости за 8 ноября

Украина обменялась списками военнопленных с Россией. Тем временем бойцы ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове.
Более подробно о том, что произошло в пятницу, 8 ноября, - в материале РБК-Украина.
Нефтеперерабатывающий завод в Саратове атаковали дроны ночью 8 ноября. За операцией стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.
Как отмечают источники, дроны ГУР долетели до российского Саратова и нанесли огневое поражение Саратовскому НПЗ.
Информацию о многочисленных взрывах в Заводском районе Саратова, где находится НПЗ, подтвердили не только жители в соцсетях, но и местные власти. Губернатор Саратовской области объяснил взрывы в городе работой ПВО по БПЛА.
Местные СМИ подтверждают, что беспилотники попали в одну из нефтеперерабатывающих установок завода, а также в резервуары с мазутом.
При содействии белорусской стороны, на территории Беларуси, при участии МККК украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец встретился с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой.
Он сообщил, что во время встречи они с Москальковой обменялись списками военнопленных.
Кроме того, Лубинец заявил, что пообщался с руководством миссий МККК в Украине и России.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателей Волынской и Закарпатской областных военных администраци.
Согласно указам главы государства:
Американские оборонные подрядчики смогут обслуживать и ремонтировать технику ВСУ в Украине. Соответствующее разрешение предоставил Пентагон.
Как рассказал Reuters неназванный американский чиновник, количество подрядчиков будет небольшим и они будут вдали от линии фронта. При этом подрядчики не будут участвовать в боевых действиях.
Илон Маск присоединился к телефонному разговору Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она состоялась 6 ноября, вскоре после оглашения результатов выборов в США.
Маск заявил, что будет продолжать поддерживать Украину, поставляя спутники Starlink.
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Ко второму чтению расходы госбюджета увеличили на 50 млрд гривен. Подробнее - по ссылке.
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"В сельской местности это важное резервное, а иногда и основное топливо. Поэтому никаких ограничений на заготовку дров для людей нет и не будет", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который руководил обороной Николаева в начале полномасштабного вторжения, увольняется со службы. В настоящее время он проходит необходимое лечение.
Российские морпехи вместе с военными КНДР пошли в наступление в Курской области 7 ноября. Но понесли потери.
Forbes.
Как говорится в статье,
В Украину вернули тела 563 павших защитников по результатам репатриационных мер. Среди них - 320 защитников, погибших на Донецком направлении, и 89 воинов из Запорожского направления.
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