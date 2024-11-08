Генерал Марченко уходит из армии

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, руководивший обороной Николаева в начале полномасштабного вторжения, увольняется со службы. В настоящее время он проходит необходимое лечение.

Об этом он сообщил своей странице в Facebook и подтвердил в комментарии РБК-Украина.

"Никакие испытания врага, ни одно давление не заставили меня остановиться в непоколебимой борьбе за Украину. Поэтому увольнение со службы стало самым тяжелым решением, которое я принимал в своей жизни. Прохожу необходимое лечение", - написал он в соцсети.

Также в комментарии РБК-Украина он лично подтвердил, что в связи с лечением уходит из армии.

"Ведь даже несгибаемых иногда нужно немного подлатать, чтобы удержать на плаву. В конце концов, служба в армии всегда требует жертвовать здоровьем. И без своевременного восстановления все может стать бесполезным", - говорится в его сообщении в Facebook.

Кроме того, он сообщил, что создал благотворительный Фонд Дмитрия Марченко "Marchenko Foundation".

Фото: Дмитрий Марченко проходит лечение (facebook.com/dmitry.marchenko)

"Впереди у нас еще долгий путь борьбы за Украину и я продолжаю делать все, что в моих силах, и даже больше ради победы! Поэтому не останавливаюсь на своем пути к победе. Присоединяйтесь к нашим проектам и вместе мы сделаем нашу армию сильнее", - добавил Марченко.

Фото: Марченко сообщил о своем увольнении со службы (facebook.com/dmitry.marchenko)

Что известно о Дмитрии Марченко

Дмитрий Марченко родился 25 февраля 1978 года в городе Вознесенске Николаевской области в семье военнослужащих. После окончания школы мечтал поступить на учебу в Одесский институт Сухопутных войск, но дважды провалил вступительные экзамены, затем в украинскую армию попал после срочной службы.

В 1996 году был направлен для прохождения военной службы в инженерно-саперный полк, дислоцировавшийся в городе Бахчисарае. Там дослужился до звания "сержант". Затем все же поступил на учебу в Одесский институт Сухопутных войск, по окончании которого был распределен в 79-ю десантную бригаду.

Участник войны на востоке Украины. Находился в рядах "киборгов" (бои за Донецкий аэропорт). В марте 2014-го получил воинское звание "майор" и должность командира батальона.

Бывший начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. 3 мая 2019 года получил звание генерал-майора. Украинские СМИ характеризовали Марченко как "одного из главных двигателей реформ в секторе материального обеспечения Вооруженных сил".

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения России в Украину до 6 апреля, успешно руководил обороной Николаева. В конце июля 2022 вернулся в Николаев, где работал над усилением взаимодействия ВСУ и областной власти, а также координировал работу партизан.