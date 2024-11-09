Україна та РФ обмінялися списками полонених, а ГУР атакувало НПЗ у Саратові: новини за 8 листопада

Україна обмінялася списками військовополонених з Росією. Тим часом бійці ГУР атакували нафтопереробний завод у Саратові.
Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 8 листопада, - у матеріалі РБК-Україна.
Нафтопереробний завод у Саратові атакували дрони вночі 8 листопада. За операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.
Як зазначають джерела, дрони ГУР долетіли до російського Саратова та завдали вогневого ураження Саратовському НПЗ.
Інформацію про численні вибухи у Заводському районі Саратова, де і знаходиться НПЗ, підтвердили не лише мешканці у соцмережах, а й місцева влада. Губернатор Саратовської області пояснив вибухи у місті роботою ППО по БПЛА.
Місцеві ЗМІ підтверджують, що безпілотники влучили в одну з нафтопереробних установок заводу, а також в резервуари з мазутом.
За сприяння білоруської сторони, на території Білорусі, за участі МКЧХ український омбудсмен Дмитро Лубінець зустрівся з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою.
Він повідомив, що під час зустрічі вони з Москальковою обмінялися списками військовополонених.
Крім того, Лубінець заявив, що поспілкувався з керівництвом місій МКЧХ в Україні та Росії.
Президент України Володимир Зеленський призначив голів Волинської та Закарпатської обласних військових адміністрацій.
Згідно з указами глави держави:
Американські оборонні підрядники зможуть обслуговувати та ремонтувати техніку ЗСУ в Україні. Відповідний дозвіл надав Пентагон.
Як розповів Reuters неназваний американський чиновник, кількість підрядників буде невеликою і вони будуть далеко від лінії фронту. При цьому підрядники не братимуть участі у бойових діях.
Ілон Маск приєднався до телефонної розмови Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Вона відбулася 6 листопада, невдовзі після оголошення результатів виборів у США.
Маск заявив, що продовжуватиме підтримувати Україну, постачаючи супутники Starlink.
Кабінет міністрів України схвалив проєкт держбюджету-2025 для розгляду у другому читанні. У документі внесли зміни.
До другого читання витрати держбюджету збільшили на 50 млрд гривень. Детальніше - за посиланням.
Президент України Володимир Зеленський не підпише ухвалений Верховною Радою резонансний закон, який передбачає покарання за зберігання дров без документів.
"У сільській місцевості це важливе резервне, а іноді й основне паливо. Тому жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде", - сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва на початку повномасштабного вторгнення, звільняється зі служби. Зараз він проходить необхідне лікування.
Російські морпіхи разом з військовими КНДР пішли у наступ у Курській області 7 листопада. Але зазнали втрат.
Forbes.
Як йдеться у статті, р
В Україну повернули тіла 563 полеглих оборонців за результатами репатріаційних заходів. Серед них - 320 захисників, які загинули на Донецькому напрямку, та 89 воїнів з Запорізького напрямку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.