Україна та РФ обмінялися списками полонених, а ГУР атакувало НПЗ у Саратові: новини за 8 листопада

ГУР атакувало НПЗ у Саратові

Нафтопереробний завод у Саратові атакували дрони вночі 8 листопада. За операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Як зазначають джерела, дрони ГУР долетіли до російського Саратова та завдали вогневого ураження Саратовському НПЗ.

Інформацію про численні вибухи у Заводському районі Саратова, де і знаходиться НПЗ, підтвердили не лише мешканці у соцмережах, а й місцева влада. Губернатор Саратовської області пояснив вибухи у місті роботою ППО по БПЛА.

Місцеві ЗМІ підтверджують, що безпілотники влучили в одну з нафтопереробних установок заводу, а також в резервуари з мазутом.

Україна та РФ обмінялися списками військовополонених

За сприяння білоруської сторони, на території Білорусі, за участі МКЧХ український омбудсмен Дмитро Лубінець зустрівся з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою.

Він повідомив, що під час зустрічі вони з Москальковою обмінялися списками військовополонених.

Крім того, Лубінець заявив, що поспілкувався з керівництвом місій МКЧХ в Україні та Росії.

Зеленський призначив нових голів Волинської та Закарпатської ОВА

Президент України Володимир Зеленський призначив голів Волинської та Закарпатської обласних військових адміністрацій.

Згідно з указами глави держави:

новим головою Закарпатської обласної військової адміністрації став Мирослав Білецький;

новим головою Волинської обласної військової адміністрації став Іван Рудницький.

Пентагон дозволив американським оборонним підрядникам працювати в Україні

Американські оборонні підрядники зможуть обслуговувати та ремонтувати техніку ЗСУ в Україні. Відповідний дозвіл надав Пентагон.

Як розповів Reuters неназваний американський чиновник, кількість підрядників буде невеликою і вони будуть далеко від лінії фронту. При цьому підрядники не братимуть участі у бойових діях.

Маск був присутнім під час телефонної розмови Трампа та Зеленського

Ілон Маск приєднався до телефонної розмови Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Вона відбулася 6 листопада, невдовзі після оголошення результатів виборів у США.

Маск заявив, що продовжуватиме підтримувати Україну, постачаючи супутники Starlink.

Кабмін схвалив проєкт держбюджету-2025 до другого читання

Кабінет міністрів України схвалив проєкт держбюджету-2025 для розгляду у другому читанні. У документі внесли зміни.

До другого читання витрати держбюджету збільшили на 50 млрд гривень. Детальніше - за посиланням.

Шмигаль зробив офіційну заяву щодо закону про ув’язнення за ґрати за дрова

Президент України Володимир Зеленський не підпише ухвалений Верховною Радою резонансний закон, який передбачає покарання за зберігання дров без документів.

"У сільській місцевості це важливе резервне, а іноді й основне паливо. Тому жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде", - сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Генерал Марченко йде з армії

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва на початку повномасштабного вторгнення, звільняється зі служби. Зараз він проходить необхідне лікування.

Військові РФ та Північної Кореї пішли у наступ в Курській області

Російські морпіхи разом з військовими КНДР пішли у наступ у Курській області 7 листопада. Але зазнали втрат.

Forbes.

Як йдеться у статті, р

В Україну повернули тіла 563 полеглих захисників

В Україну повернули тіла 563 полеглих оборонців за результатами репатріаційних заходів. Серед них - 320 захисників, які загинули на Донецькому напрямку, та 89 воїнів з Запорізького напрямку.