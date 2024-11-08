Шмыгаль сделал официальное заявление о законе про тюремный срок за дрова

Президент Украины Владимир Зеленский не подпишет принятый Верховной Радой резонансный закон, предусматривающий наказание за хранение дров без документов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе заседания правительства.

"В сельской местности это важное резервное, а иногда и основное топливо. Поэтому никаких ограничений на заготовку дров для людей нет и не будет", - сказал он.

По его словам, "резонансный депутатский законопроект о штрафах за хранение дров не будет подписан президентом Украины".

"Более того, государство и правительство будет всячески содействовать украинцам, которые заготавливают дрова для отопления своих домов зимой. Есть для этого соответствующая программа поддержки, которую реализуем вместе с партнерами", - добавил премьер.

Скандальный закон

Напомним, Верховная Рада 10 октября приняла закон (проект №9665), предусматривающий ответственность за хранение дров без документов. Сейчас он передан на подпись президенту.

Как заявил автор документа, депутат от "Слуги народа" Максим Павлюк, закон призван остановить незаконные вырубки и направлен против "черных лесорубов" и "незаконных пилорам".

Законом предусмотрено:

штраф от 34 тыс. гривен за хранение дров, если их стоимость оценивается до 30 тысяч гривен,

от 5 до 7 лет лишения свободы, если стоимость древесины более 30 тыс. гривен.

Ранее источники в Офисе президента сообщали, что Зеленский не подпишет этот закон. Однако официальных разъяснений на этот счет не было.