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Пентагон разрешил американским оборонным подрядчикам работать в Украине, - Reuters

Вашингтон, Пятница 08 ноября 2024 21:00
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Пентагон разрешил американским оборонным подрядчикам работать в Украине, - Reuters Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американские оборонные подрядчики смогут обслуживать и ремонтировать технику ВСУ в Украине. Соответствующее разрешение предоставил Пентагон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как рассказал изданию неназванный американский чиновник, число подрядчиков будет небольшим и они будут находиться далеко от линии фронта. При этом подрядчики не будут участвовать в боевых действиях.

"Небольшое количество подрядчиков в Украине, проводящих техническое обслуживание вдали от линии фронта, поможет обеспечить быстрый ремонт предоставленного США оборудования в случае его повреждения и техническое обслуживание по мере необходимости", - добавил он.

Запрет США

Напомним, власти США запрещали своим подрядчикам работать в Украине, чтобы там проводить ремонт и обслуживание переданной украинским военным техники.

В частности, в конце августа The Wall Street Journal писало, что Вашингтон отказался отправлять в Украину своих специалистов для обслуживания западной техники, в том числе и истребителей F-16.

По данным издания, американская разведка посчитала такой шаг "слишком опасным".

Американские власти были обеспокоены, что россияне могут атаковать американских подрядчиков, которых бы отправили в Украину.

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