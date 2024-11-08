За атакой на НПЗ в Саратове стоит ГУР, - источники

Нефтеперерабатывающий завод в Саратове атаковали ночью 8 ноября. За операцией стоит Главное управление разведки Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны.

По информации источника, атака дронов на НПЗ в Саратове - это операция украинской разведки.

Детали операции

Как отмечают источники, дроны ГУР долетели до российского Саратова и нанесли огненное поражение Саратовскому НПЗ.

Информацию о многочисленных взрывах в Заводском районе Саратова, где и находится НПЗ, подтвердили не только жители в соцсетях, но и местные власти Губернатор Саратовской области объяснил взрывы в городе работой ПВО по БПЛА.

Местные СМИ подтверждают, что беспилотники попали в одну из нефтеперерабатывающих установок завода, а также в резервуары с мазутом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Саратове этой ночью вспыхнул пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Губернатор российского региона заявлял, что якобы в Заводском районе Саратова упали обломки дрона, именно там находится НПЗ.

Минобороны РФ утверждало, что якобы ночью противовоздушная оборона сбила 17 беспилотников, из которых шесть - в Саратовской области.

скриншот google.com/maps

Добавим, что Саратовский нефтеперерабатывающий завод, ранее известный как завод "Крекинг", входит в структуру "Роснефти". По состоянию на 2020 год объем переработки нефти на заводе составлял 7,2 млн тонн.

НПЗ выпускает более 20 видов продукции: неэтилированные бензины, дизельное горючее, мазут разных марок, битумы, вакуумный газойль, техническую серу.

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