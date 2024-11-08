ua en ru
Пт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Военные РФ и Северной Кореи пошли в наступление в Курской области. Forbes узнало детали

Россия, Пятница 08 ноября 2024 12:35
UA EN RU
Военные РФ и Северной Кореи пошли в наступление в Курской области. Forbes узнало детали Фото: военные РФ и Северной Кореи пошли в наступление в Курской области 7 ноября (KIRILL CHUBOTIN UkrinformFuture Publishing via Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские морпехи вместе с военными КНДР пошли в наступление в Курской области 7 ноября. Но понесли потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

"Российские морские пехотинцы, вероятно, при поддержке северокорейских подкреплений в четверг бросились на украинские позиции в Курской области на западе России", - пишет издание.

Как говорится в статье, российская 810-я бригада морской пехоты с "добавленными ей северокорейцами", прибывшими на фронт в прошлом месяце, была не единственным российским подразделением, контратаковавшим Курский выступ, но, "возможно, это было самым неудачным".

Подробности наступления РФ в Курской области

По данным украинского морпеха-аэроразведчика Kriegsforscher, на которого ссылается Forbes, 810-я бригада морской пехоты недавно получила партию из 40 колесных бронетранспортеров БТР-82, чтобы возместить часть потерь, которые она понесла при попытках и неудачах выбить ВСУ из Курской области.

Так, по меньшей мере 14 БТРов обстреляли левый фланг Курского выступа.

"Десять из них уничтожены или повреждены и брошены", - сообщил Kriegsforscher.

Анализируя потери РФ во время этого наступления, издание пишет, что до 10 военнослужащих могут втиснуться в 17-тонную технику, то есть "810-я бригада морской пехоты могла потерять в общей сложности 140 военнослужащих, хотя, вероятно, по крайней мере несколько человек сбежали из своих горящих БТРов".

В свою очередь, Kriegsforscher не исключил дальнейшие наступления РФ в Курской области.

"Как я уже говорил, тяжелее всего в Курской области будет левый фланг и центр. Думаю, вскоре вы увидите фотографии уничтоженных БМП", - отметил Kriegsforscher.

Потери РФ в Курской области

Украинские военные уже несколько месяцев удерживают плацдарм в Курской области. В конце лета сообщалось, что ВСУ контролируют 100 населенных пунктов и взяли в плен почти 600 военных РФ.

Уже в конце октября в Генштабе ВСУ рассказывали, что с начала Курской операции РФ потеряла 17 819 военных, как ранеными, так и ликвидироваными. Еще 700 россиян были взяты в плен.

Недавно Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщило, что с начала операции в Курской области украинские десантники нанесли потери врагу в почти 8 тысяч солдат. Это равно 15 батальонам россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская область Война в Украине
NEWS
Госпром, "Санта" и Сухой фонтан. Как выглядит центр Харькова после атаки КАБов (фото)
Госпром, "Санта" и Сухой фонтан. Как выглядит центр Харькова после атаки КАБов (фото)
DAILY
Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России