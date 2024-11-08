Украина обменялась списками военнопленных с Россией

Украина получила от Российской Федерации списки военнопленных. Представители с обеих сторон встретились сегодня, 8 ноября, на территории Республики Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

При содействии белорусской стороны, на территории Республики Беларусь, при участии МККК украинский омбудсмен встретился с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой.

Он сообщил, что во время встречи они с Москальковой обменялись списками военнопленных.

Кроме того, Лубинец заявил, что пообщался с руководством миссий МККК в Украине и России.

"В очередной раз настаивал на доступе МККК к украинским военнопленным и гражданским! Отмечу, что взаимодействие с российским уполномоченным по правам человека провожу для решения гуманитарных вопросов, возвращения домой украинцев, получения информации о наших гражданах в РФ", - подчеркнул он.

Новый формат общения с военнопленными

Омбудсмен также заявил, что во время встречи они положили начало новому формату.

"Обменялись письмами. Передали письма от украинских родственников к украинским военнопленным в РФ", - объяснил он.