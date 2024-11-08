Кабмин одобрил проект госбюджета-2025 ко второму чтению
Кабинет министров Украины одобрил проект госбюджета-2025 для рассмотрения во втором чтении. В документ внесли изменения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram и нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Премьер заверил, что несмотря на определенные изменение в проекте госбюджета, приоритет остался неизменным - оборона, обороноспособность и безопасность Украины. На эти нужды правительство предложило выделить 2 трлн 225 млрд гривен.
"Все средства украинских налогоплательщиков пойдут исключительно на обеспечение сил безопасности и обороны, на изготовление и закупку нового оружия, дронов и техники", - добавил Шмыгаль.
Также он отметил, что другими приоритетами бюджета остаются социальная сфера, образование и медицина.
По словам Шмыгаля, ко второму чтению расходы госбюджета увеличили на 50 млрд гривен:
- дополнительные 24 млрд гривен - на образование (12 млрд на доплаты учителям и еще 12 млрд на инвестиционные проекты в образовательной сфере);
- дополнительные 6,3 млрд гривен - на медицину
- дополнительные 5 млрд гривен - в поддержку ветеранов.
- дорожный фонд в 2025 году финансироваться не будет, но на ремонт участков, важных для обороны и функционирования экономики государства хотят выделить 12,6 млрд гривен.
При этом правительство предусмотрело дальнейшую работу программы єВідновлення и ее финансирование в полном объеме.
Когда могут рассмотреть во втором чтении
Нардеп Ярослав Железняк отметил, что Кабмин передаст проект госбюджета в Раду.
"Далее на следующей неделе его рассмотрят депутаты комитета (скорее всего) и через неделю (на ближайшем пленарном) с 19 ноября примут в целом", - добавил он.
Он заверил, что норма регламента о принятии бюджета до 20 ноября будет выполнена.
Госбюджет-2025
Напомним, 13 сентября Кабмин утвердил проект госбюджета на 2025 год. Уже на следующий день документ внесли в Раду.
31 октября парламент одобрил документ в первом чтении. Существенных изменений не было.
Согласно регламенту, во втором чтении проект госбюджета должны рассмотреть до 20 ноября.
С основными показателями документа можете ознакомиться в материале РБК-Украина.
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