Зеленский назначил новых глав Волынской и Закарпатской ОВА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав Волынской и Закарпатской областных военных администраций. Он подписал соответствующие указы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
Согласно указам главы государства:
- новым главой Закарпатской областной военной администрации стал Мирослав Белецкий;
- новым главой Волынской областной военной администрации стал Иван Рудницкий.
В то же время президент подписал указы об увольнении Юрия Погуляйко с должности главы Волынской областной военной администрации, а также об освобождении Мирослава Белецкого от временного исполнения обязанностей главы Закарпатской областной военной администрации.
Иван Рудницкий
Стоит заметить, что Рудницкий родился в январе 1978 года в Дрогобыче Львовской области.
- С 2014 по 2015 гг. был замначальника Управления СБУ в Закарпатской области. Он возглавлял Главный отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
- С 2015 по 2018 гг. занимал аналогичную должность в Управлении СБУ Львовской области.
- С 2019 года стал главой управления СБУ в Закарпатской области.
- С июля 2022 года был руководителем управления СБУ в Полтавской области.
- С мая 2024 был руководителем управления СБУ в Волынской области.
Мирослав Белецкий
Мирослав Белецкий родился в 1976 году в селе Рокосово Хустского района Закарпатской области. Он окончил "Львовскую политехнику" по специальности "Экономика предприятия".
- В 2019 году баллотировался на парламентских выборах от партии "Украинская стратегия Гройсмана".
- В 2020 году его избрали депутатом Закарпатского областного совета от партии "Родное Закарпатье".
Стоит заметить, что кандидатуры Рудницкого и Белецкого сегодня, 8 нолября, согласовал Кабмин.
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