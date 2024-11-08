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Зеленский назначил новых глав Волынской и Закарпатской ОВА

Киев, Пятница 08 ноября 2024 21:24
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Зеленский назначил новых глав Волынской и Закарпатской ОВА Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав Волынской и Закарпатской областных военных администраций. Он подписал соответствующие указы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Согласно указам главы государства:

  • новым главой Закарпатской областной военной администрации стал Мирослав Белецкий;
  • новым главой Волынской областной военной администрации стал Иван Рудницкий.

В то же время президент подписал указы об увольнении Юрия Погуляйко с должности главы Волынской областной военной администрации, а также об освобождении Мирослава Белецкого от временного исполнения обязанностей главы Закарпатской областной военной администрации.

Иван Рудницкий

Стоит заметить, что Рудницкий родился в январе 1978 года в Дрогобыче Львовской области.

  • С 2014 по 2015 гг. был замначальника Управления СБУ в Закарпатской области. Он возглавлял Главный отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
  • С 2015 по 2018 гг. занимал аналогичную должность в Управлении СБУ Львовской области.
  • С 2019 года стал главой управления СБУ в Закарпатской области.
  • С июля 2022 года был руководителем управления СБУ в Полтавской области.
  • С мая 2024 был руководителем управления СБУ в Волынской области.

Мирослав Белецкий

Мирослав Белецкий родился в 1976 году в селе Рокосово Хустского района Закарпатской области. Он окончил "Львовскую политехнику" по специальности "Экономика предприятия".

  • В 2019 году баллотировался на парламентских выборах от партии "Украинская стратегия Гройсмана".
  • В 2020 году его избрали депутатом Закарпатского областного совета от партии "Родное Закарпатье".

Стоит заметить, что кандидатуры Рудницкого и Белецкого сегодня, 8 нолября, согласовал Кабмин.

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Владимир Зеленский Волынская область Закарпатская область
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