Маск присутствовал во время телефонного разговора Трампа и Зеленского, - Axios

Илон Маск присоединился к телефонному разговору Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он состоялся 6 ноября, вскоре после оглашения результатов выборов в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По информации источников издания, телефонный разговор Трампа и Зеленского включал два сюрприза: Маск также был на линии, а Зеленский был несколько успокоен тем, что он услышал от избранного президента.

Издание отмечает, что новые детали разговора подчеркивают, насколько влиятельным может быть Маск в администрации Трампа, и неопределенность того, каким образом будущий президент США будет подходить к вопросу поддержки Украины.

По словам источников, разговор длился около 25 минут. Однако они отметили, что Трамп и Зеленский не углублялись в такие темы, как план по прекращению войны или перспективе дальнейшей помощи Украине от США.

А вот Маск в свою очередь заявил, что будет продолжать поддерживать Украину, поставляя спутники Starlink.