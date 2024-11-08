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Маск присутствовал во время телефонного разговора Трампа и Зеленского, - Axios

Пятница 08 ноября 2024 19:17
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Маск присутствовал во время телефонного разговора Трампа и Зеленского, - Axios Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Илон Маск присоединился к телефонному разговору Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он состоялся 6 ноября, вскоре после оглашения результатов выборов в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По информации источников издания, телефонный разговор Трампа и Зеленского включал два сюрприза: Маск также был на линии, а Зеленский был несколько успокоен тем, что он услышал от избранного президента.

Издание отмечает, что новые детали разговора подчеркивают, насколько влиятельным может быть Маск в администрации Трампа, и неопределенность того, каким образом будущий президент США будет подходить к вопросу поддержки Украины.

По словам источников, разговор длился около 25 минут. Однако они отметили, что Трамп и Зеленский не углублялись в такие темы, как план по прекращению войны или перспективе дальнейшей помощи Украине от США.

А вот Маск в свою очередь заявил, что будет продолжать поддерживать Украину, поставляя спутники Starlink.

Разговор Трампа и Зеленского

Напомним, в среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Украинский лидер отметил, что их разговор был отличным и у них есть договоренности.

"Провел отличный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой - этот результат стал возможным благодаря его поразительной избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу", - сообщил президент.

Зеленский добавил, что вместе с Трампом они договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество между странами.

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