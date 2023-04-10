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Оккупанты вывезли ПВО с аэродрома Бердянска, - соцсети

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Бердянск, Понедельник 10 апреля 2023 13:15
Оккупанты вывезли ПВО с аэродрома Бердянска, - соцсети Фото: оккупанты вывезли ПВО с аэродрома Бердянска Запорожской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты вывезли ПВО с аэродрома временно оккупированного Бердянска Запорожской области. Возле аэродрома наблюдается необычная активность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Бердянск Сейчас.

"Наблюдается странная активность врага вокруг аэропорта. Рашисты продолжают гнать в сторону аэропорта УРАЛы для транспортировки груза", - говорится в сообщении.

Как уточняется, оккупационные войска вывезли оттуда ПВО.

Как сообщалось, в Джанкое, расположенном на севере оккупированного Крыма, оккупанты установили ПВО.

В то же время за последний месяц российские войска вывели находящуюся в районе поселка Медведевка Джанкойского района оккупированного Крыма свою военную технику. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

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Бердянск Запорожская область
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