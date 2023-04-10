Оккупанты вывезли ПВО с аэродрома Бердянска, - соцсети

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Бердянск Сейчас.

"Наблюдается странная активность врага вокруг аэропорта. Рашисты продолжают гнать в сторону аэропорта УРАЛы для транспортировки груза", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Джанкое, расположенном на севере оккупированного Крыма, оккупанты установили ПВО.

В то же время за последний месяц российские войска вывели находящуюся в районе поселка Медведевка Джанкойского района оккупированного Крыма свою военную технику. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

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